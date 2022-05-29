Захарова предложила премьеру Эстонии «как следует отчитать» послов ЕС за звонки Путину

Премьер-министр Эстонии Кае Каллас призвала лидеров стран Евросоюза не звонить российскому президенту Владимиру Путину. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку предложила ей как следует отчитать послов этих стран.

«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача — все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что эстонский премьер даже начала писать материалы для прессы на тему того, как перестать звонить в Россию. При этом «хозяева» Каллас не унимаются и продолжают обрывать телефонные провода. Также официальный представитель МИД отметила, что с Россией уже проводят и групповые разговоры.

«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника — не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», — предложила Захарова.

Ранее Путин провел групповой телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.