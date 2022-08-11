Захарова предложила МИД Британии привлечь к ответу США за эскалацию вокруг Тайваня

Министерству иностранных дел Великобритании за усилившуюся напряженность вокруг Тайваня следовало бы спрашивать с американского посла в Лондоне, а не китайскую сторону. Ведь именно действия спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси можно квалифицировать как провокацию. Такое мнение высказала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на призыв главы МИД Великобритании Лиз Трасс к КНР «в срочном порядке разрешить все разногласия вокруг Тайваня мирными способами, без угрозы применения силы или принуждения». Захарова отметила, что Трасс потребовала вызвать посла Китая для объяснения действий его страны.

«Сама глава британского МИД понять не в состоянии. Объясняю: Китай неоднократно предупреждал Вашингтон, что примет ответные меры, если визит Пелоси состоится. Если кого и вызывать в МИД Британии, так это посла США. Ибо действия Пелоси, кроме как провокацией, никто не называет», — написала официальный представитель МИД РФ.

Китай начал проводить военные учения около Тайваня после того, как остров посетила Пелоси. КНР, которая считает Тайвань своим, выступила против этой поездки. Китайские власти не раз предупреждали США, что примут ответные меры в случае визита Пелоси на остров.

Учения, проводимые Китаем должны были закончиться 7 августа, но их решили продлить на неопределенное время.