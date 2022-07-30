Захарова предложила Джонсону «обнаружить в себе женщину» для увеличения шансов стать генсеком НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Теlеgrаm-канале иронично прокомментировала информацию, что у премьера Великобритании Бориса Джонсона нет шансов стать следующим генсеком НАТО. Она посоветовала «обнаружить в себе женщину», или другой гендер по его усмотрению, чтобы увеличить шансы в борьбе за главный пост в альянсе.

«Ничего не мешает Борису Джонсону внезапно обнаружить в себе женщину. Модно, дерзко, в его стиле», — отметила Захарова.

Источник ТАСС в международных институтах в Брюсселе сообщил, что шансы Джонсона стать генсеком НАТО близки к нулю, так как он не является женщиной и не представляет недавно принятые в альянс государства.

Захарова отметила, что количество принятых в странах НАТО гендеров позволяет британскому премьеру выбрать подходящий.

«Даже если НАТО будет выбирать из людей, которые называют себя женщинами, они всегда внезапно могут обнаружить в себе мужчину или какой-нибудь иной гендер. Модно, дерзко, в стиле Бориса Джонсона», — добавила дипломат.