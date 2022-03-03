Захарова: предложения об исключении России из Совбеза ООН абсурдны

Предложения исключить Россию из Совета безопасности ООН выглядят абсурдно. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Если мы с вами начнем комментировать каждое сумасшедшее заявление, которое мы сейчас слышим, мы будем вынуждены заниматься только этим. <…> Они будут делать все больше каких-то абсурдных обращений, заявлений и — самое главное — запугиваний», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, западные страны а сами не понимают, возможно это или невозможно, ведь у них низкий образовательный уровень. Захарова добавила, что эти государства отказались от следования правовым курсам.

«Они не используют право в качестве базы своих действий», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс обвинила российские власти в нарушении международного права из-за специальной военной операции на Украине. Она предложила изолировать Россию на международной арене.

Генассамблея ООН 2 марта осудила действия РФ на Украине, также потребовала немедленного вывода российских войск из соседней страны. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявил, что Штаты изучают перспективы исключения России из состава Совбеза ООН. Об этом написал ТАСС.