Власть 23 ноября 2022, 10:52 Захарова потребовала от ООН однозначной реакции на расстрел российских военнопленных Представитель МИД РФ Захарова обвинила ООН в использовании общих фраз о расстреле пленных РИА «Новости»

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Секретариат ООН осудил провокацию в Буче, но в случае с расстрелом российских военнопленных на Украине спрятался за общими фразами. Организации следует объективно оценить произошедшее, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В данном случае прячутся за общими фразами, избегая какой-либо оценки фактологии. Так больше быть не должно!» — призвала она.

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Представитель дипведомства напомнила, что после провокации в Буче ООН была многословной и инициативной, однозначно высказывалась. В случае с расстрелом военнопленных секретариат прикрылся общими фразами — заявил, что беспокоится о любых нарушениях прав человека, и потребовал от обеих сторон провести расследование.

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Мария Захарова посоветовала определиться — выступать против любого зла или оценивать каждое событие беспристрастно и в соответствии со своими обязательствами.

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