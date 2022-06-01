Захарова потребовала извинений у поддерживавших фейки Денисовой западных СМИ

Увольнение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой связано с распространением ею фейков о якобы «изнасилованиях российскими военными украинских граждан». Такое мнение высказал в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами», — написала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России отметила, что от подробностей рассказов Денисовой у психиатров «кровь стыла в жилах». При этом не было приведено ни одного доказательства, подчеркнула Захарова.

Верховная рада уволила уполномоченного по правам человека Денисову с формулировкой об утрате доверия. Депутаты пояснили, что она «почти не выполняла своих полномочий» по организации гуманитарных коридоров и обмену пленными. Денисова намерена обжаловать решение через суд.