Власть 04 января 2023, 00:51 Захарова поставила «диагноз» предложившему запретить русскую культуру министру Литвы РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова озвучила «диагноз» министра культуры Литвы Симонаса Кайриса после его высказываний о запрете на русскую культуру. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать — вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине», — написала Захарова.

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По ее словам, признание литовского министра тянет на мировую премию, поэтому ему нужно участвовать в международных конкурсах.

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«Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», — добавила она.

Ранее министр культуры Литвы Симонас Кайрис заявил, что Россия якобы решила сознательно использовать культуру в качестве оружия, напомнив о приезде представителей российской поп-культуры в Вильнюс. По его словам, нужно ввести временный мораторий на творчество русских классиков.

Ранее министр поддержал предложение украинского коллеги Александра Ткаченко, который выступил за введение «ментального карантина». Согласно данной инициативе, необходимо отказаться от написанных русскими писателями произведений, писал РИА ФАН.