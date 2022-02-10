Захарова посоветовала Западу не путать Украину и Россию

Официальный представитель МД РФ Мария Захарова посоветовала западным партнерам не путать территории России и Украины. По ее словам, такие ошибки могут стать фатальными. Свое заявление дипломат сделала в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Оплошность допустила во время переговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым его британская коллега Лиз Трасс. По данным СМИ, после призыва Трасс отвести от границы с Украиной российские войска, расположенные на российской же территории, Лавров спросил, признает ли Великобритания суверенитет РФ над Воронежской и Ростовской областями. На это глава британского МИД заявила, что Лондон «никогда не признает суверенитет России над этими регионами».

Захарова отметила, что затем Трасс сама отметила, что перепутала Украину и Россию.

«Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине, и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — резюмировала дипломат.

Также Захарова заявила о том, что искусственность поводов, которые приводят в Великобритании для введения новых санкций в отношении России, очевидна всем. Поэтому Лондону нет смысла намеренно что-то придумывать.