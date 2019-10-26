Захарова посоветовала Украине не возмущаться, а направить гуманитарную помощь Донбассу

МИД Украины направил ноту протеста Москве из-за гуманитарной помощи Донбассу Подробнее

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

О том, что нота протеста от МИД Украины направлена в Россию, стало известно 18 октября. Об этом на своей странице в Twitter сделала пост официальный представитель ведомства Катерина Зеленко.

«Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем», — написала она.

Украинское правительство увидело в помощи Донбассу нарушение Россией Минских соглашений.

Россия регулярно направляет грузы с гуманитарной помощью жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с лета 2014 года. За эти годы грузовики МЧС доставили примерно 80 тысяч тонн жизненно необходимых вещей и продуктов.