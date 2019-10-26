  • Захарова посоветовала Украине не возмущаться, а направить гуманитарную помощь Донбассу

    26 октября 2019, 04:16

    Светлана Степанова

    Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Киев должен озаботиться помощью людям, живущим в Донбассе. Такое высказывание стало реакцией на информацию о том, что Украина направила ноту протеста из-за гуманитарной помощи Луганской и Донецкой народным республикам от России. Об этом сообщила «Газета.Ru».
    Захарова посоветовала Украине не возмущаться, а направить гуманитарную помощь Донбассу

    МИД Украины направил ноту протеста Москве из-за гуманитарной помощи Донбассу

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    «У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

    О том, что нота протеста от МИД Украины направлена в Россию, стало известно 18 октября. Об этом на своей странице в Twitter сделала пост официальный представитель ведомства Катерина Зеленко.

    «Направили РФ ноту протеста в связи с очередным 87-м псевдогуманитарным конвоем», — написала она.

    Украинское правительство увидело в помощи Донбассу нарушение Россией Минских соглашений.

    Россия регулярно направляет грузы с гуманитарной помощью жителям самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с лета 2014 года. За эти годы грузовики МЧС доставили примерно 80 тысяч тонн жизненно необходимых вещей и продуктов.