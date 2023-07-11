Власть 11 июля 2023, 03:04 Захарова посоветовала Токио не оперировать фейками Украины по ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что власти Японии оперируют распространяемыми Украиной фейками по ситуации на ЗАЭС. Комментарий дипломата опубликовали на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обратили внимание на высказывания официальных лиц Японии <…> с выражением обеспокоенности по поводу обеспечения безопасности Запорожской АЭС», — сказала Захарова.

Реклама

Дипломат выразила удивление, с какой безапелляционностью Токио оперирует слухами, под которыми нет никаких оснований. Причем, российское ведомство об этом заявляло неоднократно.

Японскому правительству в этом случае следовало бы озаботиться собственными проблемами. В той же сфере ядерной безопасности. Например, обеспокоиться сливами радиоактивной воды с Фукусимской АЭС, посоветовала представитель МИД. Последнее имеет прямое негативное влияние на интересы России.

«Официальному Токио хотелось бы напомнить библейскую мудрость и порекомендовать перестать пытаться найти соринку в чужом глазу, не замечая бревна в своем», — заметила Захарова.

Ранее Китай объявил о запрете ввоза продуктов из 10 регионов Японии в связи со сбросами в океан радиоактивной воды с Фукусимской АЭС. Так Пекин хочет обеспечить безопасность китайских потребителей и исключить поставки загрязненных продуктов питания.