Захарова посоветовала главе МИД Германии почитать историю во время отпуска | 360°

Власть

01 ноября 2022, 21:40

Захарова посоветовала главе МИД Германии почитать историю во время отпуска

Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории в отпуске

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала не допустить усиления России и Китая в Центральной Азии. В своем Telegram-канале она посоветовала немецкому дипломату почитать историю.

Бербок совершает рабочую поездку по странам Центральной Азии. Накануне она побывала в Казахстане, а 1 ноября провела ряд встреч в Узбекистане. По мнению министра, нельзя допустить лидирующего положения России и КНР в этом регионе.

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«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — возмутилась ЗахароваПо данным немецких СМИ, в поездке Бербок сопровождают эксперты, специализирующиеся на энергетическом и инфраструктурном секторах. После визита в Казахстан и Узбекистан она отправится на саммит глав МИД стран G7 в немецком городе Мюнстер.

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Ранее Захарова высказалась о политике Евросоюза. По ее мнению, Брюссель ведет себя лицемерно и стремится к конфронтации.

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