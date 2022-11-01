Захарова посоветовала главе МИД Германии почитать историю во время отпуска | 360°

01 ноября 2022, 21:40
Захарова посоветовала главе МИД Германии почитать историю во время отпуска
Захарова посоветовала главе МИД ФРГ Бербок купить карту и учебник истории в отпуске
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая призвала не допустить усиления России и Китая в Центральной Азии. В своем Telegram-канале она посоветовала немецкому дипломату почитать историю.
Бербок совершает рабочую поездку по странам Центральной Азии. Накануне она побывала в Казахстане, а 1 ноября провела ряд встреч в Узбекистане. По мнению министра, нельзя допустить лидирующего положения России и КНР в этом регионе.
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Ранее Захарова высказалась о политике Евросоюза. По ее мнению, Брюссель ведет себя лицемерно и стремится к конфронтации.
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