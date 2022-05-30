Захарова посмеялась над заявлением главы ЕК о «вынужденной» покупке российской нефти

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала покупку российской нефти вынужденной, так как без нее президент Владимир Путин «смог бы заработать еще больше». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла эти слова.

«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много, и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее заявление фон дер Ляйен иронично прокомментировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он предположил, что следующим ее шагом может стать предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше.

По словам главы Еврокомиссии, страна Евросоюза приходится покупать российскую нефть, чтобы РФ не смогла найти покупателя на другом рынке и продать энергоноситель по более высокой цене. При этом она выступила против эмбарго на российскую нефть. Она подчеркнула, что санкции не должны навредить экономике Евросоюза, поэтому необходимо придерживаться определенной стратегии.