Захарова посмеялась над географическими пробелами у Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над знаниями по географии президента США Дональда Трампа. Тот считал, что Украина — часть РФ.

Захарова с иронией задала риторический вопрос, не думал ли Трамп, что поддерживает Россию, раз каждый год выделяет средства на военную помощь Украине. Его она опубликовала в Facebook.

«А Болтон не добавил, что, выдавая Украине каждый год очередную финансовую помощь на военные нужды, Вашингтон „поддерживал Москву“?» — поинтересовалась Захарова.

Ранее в интервью австрийскому телеканалу Puls 24 бывший советник главы Белого дома Дональда Трампа Джон Болтон поделился неожиданным фактом о своем экс-начальнике. По его словам, американский лидер долгое время думал, что Украина входит в состав России.

Трамп никак не мог понять, почему после Второй мировой войны на Корейском полуострове появилось две страны, рассказал Болтон. Также президент был не в состоянии осознать, что Украина — самостоятельное государство, написал сайт «Утро.ру». Поэтому советнику главы Белого дома приходилось постоянно разъяснять главе государства вопросы истории и геополитики, отметил Болтон.

Джона Болтона пригласили консультировать Трампа по вопросам национальной безопасности в марте 2018 года. Их пути разошлись менее чем через полтора года из-за разногласий по поводу политики в отношении Ирана, России, Украины, КНДР и Афганистана.