  • Захарова пошутила про «украденные» с украинских кораблей унитазы

    21 ноября 2019, 18:31

    Нина Петлинова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на заявление о краже унитазов с украинских кораблей. Она прокомментировала это обвинение с иронией.
    Захарова пошутила про «украденные» с украинских кораблей унитазы

    «Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?», — сказала Захарова во время брифинга, который прошел в четверг, 21 ноября в Москве

    Ее слова процитировало издание RT.

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    Три корабля, которые Россия задержала в Керченском проливе в 2018 году, вернули Украине на этой неделе. Корабли до сих пор являются вещественным доказательством, поэтому Киев не имеет права ничего там изменять — все три судна были переданы им на хранение.

    После получения кораблей, командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал об их ужасном состоянии. Он отметил, что с возращенных судов исчезли розетки, плафоны и даже унитазы.

    В ФСБ РФ ответили на это обвинение, что при подписании актов сдачи-приемки во время передачи Украине кораблей, у страны не возникло никаких претензий. Ведомство также опубликовало видео, где с разных ракурсов сняты все три судна — там не заметно никаких повреждений.