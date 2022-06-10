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    10 июня 2022, 00:35

    Захарова пошутила над Байденом, который нашел больше двух полушарий Земли

    Представитель МИД РФ Захарова пошутила над заявлением Байдена о Западном полушарии

    Валерия Шафирко

    Президент США Джо Байден заявил, Западное полушарие уже сейчас опережает по числу демократий «все остальные полушария». Это высказывание иронично прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Боюсь спросить, а сколько их всего, этих полушарий? Ольга Бузова как в воду глядела — мало половин», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

    В ходе выступления на Саммите Америк глава Белого дома Джо Байден заявил, что в ближайшее десятилетие Западное полушарие Земли имеет все шансы стать самым демократичным в мире и обогнать «все остальные полушария».

    «Не вижу причины, из-за которой Западное полушарие не превратится за следующие 10 лет в самое демократическое в мире, в самый демократический регион всего мира. У нас есть все: люди, ресурсы, больше демократий в этом полушарии, чем в каком-либо другом полушарии», — привел ТАСС слова американского лидера.

    Накануне Байден снова дал повод для шуток, когда в очередной раз оступился во время подъема по трапу самолета. Глава Белого дома споткнулся, отправляясь на Саммит Америк. Ролик сразу же разлетелся по всем американским СМИ, а затем попал в соцсети.