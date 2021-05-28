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    28 мая 2021, 12:10

    Захарова посчитала запрет на полеты над Белоруссией безответственным

    Алена Макаренко

    Руководство стран Запада проявило полную безответственность, запретив авиасообщение через Белоруссию. Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова посчитала запрет на полеты над Белоруссией безответственным

    «То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл», — заявила она.

    По словам Захаровой, Евросоюз, проявляя нерасторопность в других насущных вопросах, почти за день перекроил маршрут сотен полетов. Тем самым ЕС создал колоссальные проблемы для пассажиров.

    Официальный представитель МИД РФ посоветовала Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности людей.

    На прошлой неделе самолет Ryanair с рейсом Афины — Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, написало РИА ФАН. Его задержали при проверке документов по ранее возбужденным в отношении него уголовным делам по нескольким статьям.

    В связи с этим западные лидеры решили запретить полеты белорусских самолетов над европейским воздушным пространством. Также они призвали европейские авиакомпании не совершать полеты над Белоруссией. Накануне Украина объявила о закрытии воздушного пространства для зарегистрированных в Белоруссии самолетов.