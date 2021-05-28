Захарова посчитала запрет на полеты над Белоруссией безответственным

Руководство стран Запада проявило полную безответственность, запретив авиасообщение через Белоруссию. Об этом написала в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров. В современном ЕС политика постоянно изгоняет из себя здравый смысл», — заявила она.

По словам Захаровой, Евросоюз, проявляя нерасторопность в других насущных вопросах, почти за день перекроил маршрут сотен полетов. Тем самым ЕС создал колоссальные проблемы для пассажиров.

Официальный представитель МИД РФ посоветовала Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности людей.

На прошлой неделе самолет Ryanair с рейсом Афины — Вильнюс экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, написало РИА ФАН. Его задержали при проверке документов по ранее возбужденным в отношении него уголовным делам по нескольким статьям.

В связи с этим западные лидеры решили запретить полеты белорусских самолетов над европейским воздушным пространством. Также они призвали европейские авиакомпании не совершать полеты над Белоруссией. Накануне Украина объявила о закрытии воздушного пространства для зарегистрированных в Белоруссии самолетов.