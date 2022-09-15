Россия уделит особое внимание борьбе с попытками подчинить ООН «прихотям Запада» | 360°

Власть 15 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Россия уделит особое внимание борьбе с попытками подчинить ООН «прихотям Запада» Представитель МИД Захарова: Россия будет бороться с попытками Запада подчинить ООН РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские власти уделят особое внимание борьбе с попытками западных стран «подчинить ООН своим прихотям». Так она прокомментировала информацию о росте политизированности в международной организации.

«Россия намерена уделить особое внимание борьбе с подобными попытками подорвать авторитет всемирной организации и подчинить ее прихотям коллективного Запада», — процитировал ее ТАСС.

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Ранее дипломат из России Илья Бармин на 51-й сессии Совета ООН в Женеве заявил об увеличении политизированности управления верховного комиссара ООН по правам человека. По его мнению, данный орган игнорирует направляемые Россией материалы о преступлениях украинской власти.

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Бармин обвинил организацию в том, что она «закрывает глаза на развязанную в странах Запада оголтелую русофобию» и не осуждает поставки летального оружия киевскому режиму.

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