Захарова показала украшения для стола переговоров Лаврова и Блинкена

Орхидеи и сирень будут стоять на столах по время переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Украшения из цветов показала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале Захарова опубликовала две фотографии. На первом снимке она показала два длинных стола переговоров, накрытых белыми скатертями. На столах расположились цветочные композиции. На втором снимке представитель министерства показала букет из сирени и орхидеи поближе.

«Завтра в Женеве состоятся переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Все готово. Предвижу вопросы про цветы на столе — сирень и орхидея», — написала Захарова.

Глава МИД России прибыл в Женеву вечером 20 января. Он проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ожидается, что переговоры сторон начнутся в 11:00 (13:00 по московскому времени) в пятницу, 21 января.

Представители двух стран обсудят вопрос гарантий безопасности. Ранее Россия попросила НАТО во главе с США не продвигать свои войска дальше на восток.