Захарова подловила украинского журналиста на пропаганде вопросом о Вышинском

Кирилл Вышинский рассказал о сделках, предложенных Киевом Подробнее

Захарова спросила украинского журналиста, может ли он позволить себе, как представитель УНИАН, сделать интервью с Кириллом Вышинским. Она заверила, что главный редактор РИА «Новости Украина» ответит на любые интересующие вопросы.

Цимбалюк ответил, что украинское издание может себе это позволить. Однако сразу после этого журналист привел ряд оговорок, по которым это не произойдет. Так, по его словам, корреспондент не может принимать такие решения самостоятельно.

«Если бы я был главным редактором, то сказал бы однозначно, по-моему, это очевидно. Точно так же как рядовые сотрудники вашего департамента, они не могут ответить на все вопросы, на которые отвечаете вы. И не надо тут перекручивать ситуацию», — заявил Цимбалюк, добавив, что если главред СМИ и сам Вышинский согласятся на интервью, то оно появится.

В ответ на это Захарова напомнила ему о журналистских стандартах. Она напомнила, что на Украине заблокировали возможность публиковать интервью с российскими представителями. При этом украинские СМИ выпускают материалы о России. По ее словам, такие действия демонстрируют пропаганду.

«Вы не даете возможность вашей аудитории видеть прямую речь. Это классическое проявление пропаганды, когда прямая речь недоступна аудитории и приходит только в вашем изложении», — заявила Захарова, добавив, что этот момент можно использовать, чтобы отказаться от пропаганды и перейти на «нормальную журналистскую работу».