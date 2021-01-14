Захарова ответила скороговоркой на слова Кулебы о встрече с российской стороной в «нормандском формате»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал встречу с Россией в «нормандском формате» фразой «лавировали-лавировали, да так и не вылавировали». На знание русского фольклора отреагировала поговоркой официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она ответила на слова Кулебы в том же формате.

«Описывая поведение украинских политиков, невольно вспоминаешь другую скороговорку: „Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса“», — ее слова привел «ПолитЭксперт».

Этими словами Захарова описала поведение всех украинских политиков по поводу урегулирования конфликта на территории Донбасса.

Ранее Кулеба говорил, что обычно общаются между собой советники лидеров «нормандской четверки» либо представители трехсторонней контактной группы. Но если свести их вместе, в переговорах появится все, в том числе «агрессия и хамство». Для образного описания министр упомянул скороговорку о кораблях, которые «лавировали-лавировали, да так и не вылавировали». Именно так он охарактеризовал прошедшую встречу «нормандской четверки».

До этого Кулеба предложил Москве присоединиться к саммиту «Крымская платформа», на котором Киев якобы планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова.