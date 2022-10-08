Захарова ответила на высказывание французского представителя о «разъяснении России» | 360°

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Захарова ответила на высказывание французского представителя о «разъяснении России»

Представитель МИД Захарова: Франция свернула все каналы политического взаимодействия с РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя кабмина Франции Оливье Верана, который заявил, что Запад использует дипломатические каналы с Россией для «разъяснения» недопустимости «катастрофического сценария». Ответ российского дипломата опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что раньше между Россией и Францией были разные дипломатические диалоговые форматы. Однако после начала спецоперации на Украине французская сторона в одностороннем порядке свернула работу всех механизмов взаимодействия. Франция избрала конфронтационный курс в отношении России, отметила Захарова.

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«В этой связи нам не совсем понятно, о каких дипломатических каналах и о каких „разъяснениях“ говорил официальный представитель правительства Франции <…> Сегодня именно Запад безответственно спекулирует ядерной темой, обвиняя Россию в „ядерном“ шантаже», — заявила дипломат.

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Захарова отметила, что вместо досужих домыслов о планах России хотелось бы услышать принципиальную оценку Запада «ядерного заявления» президента Украины Владимра Зеленского.

Мария Захарова

МИД РФ

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