Захарова ответила на высказывание французского представителя о «разъяснении России» | 360°

Власть 08 октября 2022, 03:34 Поделиться Telegram

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Viber Захарова ответила на высказывание французского представителя о «разъяснении России» Представитель МИД Захарова: Франция свернула все каналы политического взаимодействия с РФ YouTube

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание представителя кабмина Франции Оливье Верана, который заявил, что Запад использует дипломатические каналы с Россией для «разъяснения» недопустимости «катастрофического сценария». Ответ российского дипломата опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что раньше между Россией и Францией были разные дипломатические диалоговые форматы. Однако после начала спецоперации на Украине французская сторона в одностороннем порядке свернула работу всех механизмов взаимодействия. Франция избрала конфронтационный курс в отношении России, отметила Захарова.

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«В этой связи нам не совсем понятно, о каких дипломатических каналах и о каких „разъяснениях“ говорил официальный представитель правительства Франции <…> Сегодня именно Запад безответственно спекулирует ядерной темой, обвиняя Россию в „ядерном“ шантаже», — заявила дипломат.

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Захарова отметила, что вместо досужих домыслов о планах России хотелось бы услышать принципиальную оценку Запада «ядерного заявления» президента Украины Владимра Зеленского.

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