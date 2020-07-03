Захарова ответила на сообщения о требованиях России по Донбассу
Россия даст комментарии по поводу требований по Донбассу после окончания встречи нормандской четверки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил сайт NEWS.ru.
Встреча представителей лидеров государств «нормандского формата» проходит в Берлине 3 и 4 июля. Россию представляет заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак, напомнила Захарова.
«Будет проведен обстоятельный анализ хода выполнения решений саммита „нормандского формата“, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Какие-либо комментарии есть смысл ожидать по завершении мероприятия», — завила она.
Россия потребовала от Украины предоставить проект о статусе Донбасса в рамках контактной группы до 6 июля. Об этом ранее писало немецкое издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.