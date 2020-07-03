Захарова ответила на сообщения о требованиях России по Донбассу

Встреча представителей лидеров государств «нормандского формата» проходит в Берлине 3 и 4 июля. Россию представляет заместитель руководителя Администрации президента Дмитрий Козак, напомнила Захарова.

«Будет проведен обстоятельный анализ хода выполнения решений саммита „нормандского формата“, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Какие-либо комментарии есть смысл ожидать по завершении мероприятия», — завила она.

Россия потребовала от Украины предоставить проект о статусе Донбасса в рамках контактной группы до 6 июля. Об этом ранее писало немецкое издание Spiegel со ссылкой на неофициальный рабочий документ российской делегации.