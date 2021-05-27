Захарова ответила на слова президента Польши о «ненормальной» России

Польше не помешало бы вспомнить свою политику во время войны в Ираке в начале XXI века. Таким предложением представитель МИД РФ Мария Захарова ответила в Facebook президенту Польши Анджею Дуде, назвавшему Россию «ненормальной страной».

«Вот пример „нормальности“ по-польски. Ирак после начала войны был разделен на четыре военные зоны. Одна была передана под командование польского контингента», — написала Захарова.

Варшава направила туда свои гарнизоны. С 2003 до 2005 год в них служили около 1700 солдат, потом их численность возросла до 2400.

«В Ираке польские солдаты несколько лет убивали не только иракцев, но и товарищей по оружию», — добавила представитель МИДа.

Захарова вспомнила, как в 2004 году европейские солдаты погибли в Ираке, когда польские военные перевозили взрывчатку. Польские войска находились на территории Ирака до 2008 года, отметило Ura.ru.

«Сколько убито мирных иракцев не посчитали до сих пор», — добавила Захарова.

Правозащитные организации не исключают, что число жертв войны может исчисляться сотнями тысяч. «А сколько из них убили польские солдаты из „нормальной“ страны?» — поинтересовалась Захарова.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии, назвав ее «ненормальной страной». По его мнению, действия РФ на политической арене «требуют решительных действий со стороны международного сообщества». Поэтому польский лидер пообещал обсудить отношения с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.