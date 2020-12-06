Поставки российских углеводородов за рубеж в течение десятилетий вызывают у США «одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия». Об этом заявила в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала призыв посольства США в Берлине наложить мораторий на достройку газопровода «Северный поток — 2». Исполняющая обязанности посла Робин Куинвилл заявила газете Handelsblatt, что это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с «постоянным злонамеренным поведением России».

«Для Германии и ЕС настало время для того, чтобы наложить мораторий на строительство трубопровода», — сказала Куинвилл.

Трубопровод, продолжила она, — это «не просто экономический проект, но и политический инструмент Кремля, чтобы обойти Украину и разделить Европу».

Захарова в ответ привела выдержку из заметки в The Washington Times от 5 марта 2014 года. Там говорилось о том, что еще в 1981 года в администрации президента США Рональда Рейгана обсуждалось противодействие строительству трубопровода из СССР в Европу. Советники Белого дома предупреждали, что это ослабит позиции Запада.