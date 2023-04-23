Власть 23 апреля 2023, 01:50 Захарова ответила на призыв Мельника увеличить помощь Украине шуткой про нижнее белье Представитель МИД Захарова высмеяла новое требование Мельника к Западу шуткой про исподнее пресс-служба МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала новые требования Украины в лице заместителя министра иностранных дел Андрея Мельника. Он попросил Запад увеличить военную помощь ВСУ в 10 раз.

«Замглавы МИД Украины Мельник заявил: Киеву необходимо десятикратное увеличение военной помощи, в связи с чем призвал партнеров страны пересечь все „красные линии“ … и снять исподнее», — посмеялась дипломат.

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В конце сообщения Захарова добавила эмодзи с шортами.

Ранее Мельник поблагодарил союзников за помощь, но добавил, что «этого недостаточно». Украине нужно в 10 раз больше вооружения, заявил он. Он предложил партнерам выделить минимум 1% ВВП на нужды ВСУ.