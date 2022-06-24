Захарова ответила на обвинения России в «ядерном шантаже»

Россия никогда не использовала ядерное оружие в качестве предмета шантажа и никому не угрожала. Об этом говорится в заявлении официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Так она ответила на заявления, которые прозвучали на конференции государств-участников Договора о запрете ядерного оружия (ДЗЯО).

Представитель МИД подчеркнула, что ей непонятны высказывания отдельных лиц о якобы «ядерном шантаже».

«Со стороны России никаких „ядерных угроз“ никогда не звучало и не звучит. Российские подходы основаны исключительно на логике сдерживания, в том числе в нынешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России члены НАТО, которые провозгласили себя „ядерным альянсом“, опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с нашей страной», — написала Захарова.

Она добавила, что ядерное оружие остается самым действенным способом сдерживания от крупных столкновений и масштабных войн. Заявления участников конференции ДЗЯО она назвала неприемлемой попыткой искажения российской политики о недопустимости ядерной войны.

Захарова отметила, что ни одна страна мира, обладающая ядерным оружием не присоединилась к ДЗЯО. По ее словам, сам документ ведет только к нарастанию противоречий между государствами.

Конференция представителей стран-участниц ДЗЯО прошла на этой неделе в Вене. Документ подписали 86 стран, не обладающих ядерным оружием и не входящих в НАТО.