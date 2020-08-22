Те же характеристики можно дать и другим частям этого отчета, «докладу Мюллера» и остальным документам по теме о якобы участии Москвы в избирательной гонке в США.

Россия неоднократно отвечала на эти претензии и отмечала их «абсолютно бездоказательный характер», напомнила Захарова.

«Со своей стороны можем лишь сожалеть, что из-за их амбиций и стремления подогреть русофобские настроения был нанесен серьезный ущерб двустороннему диалогу. Не думаем, что ставка на дальнейшее насаждение в обществе антироссийских мифов принесет кому-либо успех», — заявила официальный представитель МИД.

По словам Захаровой, сегодня американцы озабочены другими проблемами — реальными, а не выдуманными. Поэтому они ждут от политиков эффективного решения назревших вопросов. В МИДе надеются, что американские сенаторы вскоре осознают это, отметил Daily Storm.

Специальный комитет сената США по разведке опубликовал пятую часть доклада 18 августа. В ней раскрываются факты «вмешательства» России в выборы президента 2016 года, на которых в итоге победил Дональд Трамп.

Россия ни раз опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что нет никаких подтверждений «российского вмешательства».