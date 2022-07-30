Захарова ответила экс-премьеру Болгарии на его слова о «длинной руке Кремля»

Россия искренне сочувствует озабоченности бывшего премьер-министра Болгарии Кирила Петкова о якобы вмешательстве Кремля во внутреннюю политику страны. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The Times, в которой Петков утверждает, что Россия вмешивалась во внутренние дела Болгарии.

«Искренне сочувствуем его озабоченности „длинной рукой“ Кремля. С точки зрения логики и правды не видим смысла комментировать в отдельности каждое из заведомо ложных утверждений о российском вмешательстве в дела Болгарии, коррупции как нашем „основном внешнеполитическом инструменте“ на Балканах», — говорится в официальном сообщении.

Россия не вмешивается во внутренние дела иностранных государств, подчеркнула Захарова и добавила, что Москва не допустит навязывания ей чужого мнения.

«Спекуляция „российской угрозой“ во внутриполитических и иных корыстных целях является верным признаком политической агонии», — подытожила Захарова.