Захарова оценила заявления Блинкена о «Северных потоках» | 360°

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Захарова оценила заявления Блинкена о «Северных потоках»

Захарова заявила, что США признались в наличии мотивов уничтожить российские газопроводы

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Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто признался, что Штаты и НАТО хотели бы уничтожить газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Такой вывод из его встречи с главой МИД Канады Мелани Жоли сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Блинкен открыто, не стесняясь, рассказал о наличии у США и их партнеров по НАТО мотивов для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — написала Захарова.

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В качестве доказательства она напомнила слова Блинкена. Тот обвинил Россию в использовании энергии в качестве оружия. По словам Захаровой, это заявление является ложью. Также она подчеркнула, что СССР и его правопреемница Россия в течение 50 лет бесперебойно поставляют Европе газ.

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Вторым доказательством предположения Захаровой стали слова Блинкена об увеличении поставок СПГ в ЕС из США,

США

Газопровод Северный поток — 2

Мария Захарова

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