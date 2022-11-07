Захарова оценила сроки вступления Украины в Евросоюз | 360°

Власть 07 ноября 2022, 03:48 Захарова оценила сроки вступления Украины в Евросоюз Представитель МИД России Захарова: вступление Украины в ЕС продлится сколько и его развал Официальный представитель МИД России Мария Захарова / YouTube

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Подготовка к вступлению Украины в Евросоюз займет столько же времени, сколько и его развал. Слова Еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели прокомментировала в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Вархели заявил, что процесс вступления Украины в ЕС займет годы.

«Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели заявил немецкой газете Welt am Sonntag, что подготовка к вступлению Украины в Евросоюз „займет годы“. Видимо, столько же, сколько займет развал ЕС», — написала Захарова.

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Заявку президента Украины Владимира Зеленского, написанную 28 февраля, рассмотрели, и ободрили статус кандидата на вступление в ЕС. Украине предстоит выполнить ряд условий для начала переговоров о вступлении в Европейский союз.

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Накануне Мария Захарова высмеяла предположение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, что благодаря отключению электричества на Украине повысится рождаемость. Она заявила, что если Банковая останется без света, то Зеленскому гарантирована премия как первому беременному мужчине.