Госдепартамент США своими заявлениями по «Северному потоку — 2» признался, что Вашингтон подрывает базовые принципы торговли и конкуренции. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова после заявления американского ведомства о том, что причиной противодействия газопроводу является геополитика.

Захарова отметила, что Германия не раз говорила о выгоде и пользе, которую принесет ей газопровод. При этом США неоднократно заявляли, что экономику и энергетику нельзя политизировать.

«Госдепартамент признался в том, что США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции, подчиняя законы рынка собственным геополитическим интересам, действуя вопреки воле суверенных стран и против интересов граждан независимых государств», — написала Захарова в своем Facebook.

Ранее официальный представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон обеспокоен влиянием, которое Россия получит после завершения строительства «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что США не принимает проект из-за геополитики.

«Северный поток — 2» состоит из двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Их общая мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.