Власть 19 февраля 2023, 00:46 Захарова оценила слова главы МИД ФРГ о развороте политики России на «360 градусов» Представитель МИД России Захарова предложила Бербок выучить «хоть один школьный предмет» РИА «Новости»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок про поворот политики России на «360 градусов». Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Если глава МИД ФРГ Анналена Бербок не выучит хоть один школьный предмет, то возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет», ― отметила Захарова.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Россия может осчастливить весь мир, если поменяет свою точку зрения на «360 градусов». Пользователи Сети уже поспешили указать немецкому министру, что «поворот на 360 градусов» означает не смену какой-либо позиции, а возвращение к существующей.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя высказывание Бербок, назвал забавным тот факт, что «Европой управляют такие невежественные люди». Политик отметил, что Россия придерживается своей позиции.