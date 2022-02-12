Захарова оценила решение США об отправке дополнительных сил в Польшу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию об отправке американских солдат в Польшу. По ее словам, нынешняя истерика США «показательна как никогда».

Захарова отметила, что «англосаксам нужна война» любой ценой. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«Истерика Белого дома показательна как никогда. <…> Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — сказала официальный представитель МИД РФ.

Каток американской военно-политической машины, подчеркнула она, готов идти по жизням людей.

«Весь мир наблюдает за тем, как милитаризм и имперские амбиции обличают сами себя», — отметила Захарова.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Вашингтоне наблюдают за признаками эскалации вокруг Украины. Он упомянул стягивание новых воинских подразделений ВС РФ в регион. Белый дом, по его словам, допустил нападение России на Украину во время Олимпиады. Агентство Reuters писало, что США направят в Польшу в ближайшие дни три тысяч военных.

Позднее Салливан опроверг информацию об отправке военных. И заметил, что такое решение не принималось.

«Приведение в повышенную боеготовность дополнительных сил на случай, если будет принято такое решение НАТО, президент мог сегодня обсудить с генеральным секретарем альянса», — пояснил советник Байдена.

По данным Reuters, отправка трех тысяч военных была якобы необходима для «успокоения» союзников по НАТО. Опасения у них вызвали военные учения РФ и Белоруссии.