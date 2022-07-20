Захарова оценила работу Байдена фразой из пьесы про Федота-стрельца
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Белого дома о том, чем занимался президент США Джо Байден. Она нашла в его словах отсылку к пьесе Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
На вопрос о том, чем занимался Джо Байден, пресс-секретарь ответил: «Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа». Захарова написала в своем Telegram-канале, что так представитель президента «перевела на английский бессмертные строки»:
Утром мажу бутерброд —
Сразу мысль: «А как народ?»
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ранее Мария Захарова посоветовала европейским политикам искать причины внутренних кризисов в своем непрофессионализме и собственных ошибках.