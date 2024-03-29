Власть 29 марта 2024, 23:22 «Страшно и дико». Захарова ответила на заявления Пугачевой о теракте в «Крокусе» Захарова: призыв Пугачевой молча скорбеть по жертвам теракта хуже предательства РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о лицемерии народной артистки РФ Аллы Пугачевой, заявившей, что скорбеть о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» нужно молча. В своем Telegram-канале дипломат написала, что такой призыв даже хуже предательства.

«Ровно неделю назад весь мир содрогнулся, увидев кадры чудовищного теракта в „Крокус Сити Холл“. Неделю молчали те, кого мы десятилетиями искренне считали „своими, народными, родными“, а они, как пел Высоцкий, оказались „не друг, не враг, а так“», — написала дипломат.

Реклама

Алла Пугачева и Андрей Макаревич* решили высказаться о трагедии. Певица заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram**». Макаревич* же назвал публичную скорбь «пошлейшим занятием».

По словам Захаровой, услышать подобное от людей искусства страшно и дико. Дипломат напомнила, что многие мировые шедевры были созданы писателями, художниками и музыкантами, которые глубоко переживали чужую боль.

Захарова отметила и то, что Макаревич* публично скорбел после событий седьмого октября в Израиле. Пугачева не молчала, когда скончались Борис Моисеев и Александр Градский. И то, что они сейчас говорят, даже не лицемерие, а нечто худшее, сравнимое с предательством.

В заключение Захарова выразила соболезнования близким Карена Енгибаряна, который помогал спасать раненых в теракте. Он умер сегодня, 29 марта.

Ранее Пугачева извинилась перед певицей Манижей за буллинг таджиков после теракта.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

***Instagram и **Facebook — соцсети принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.