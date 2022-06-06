Захарова отреагировала на закрытие неба вокруг Сербии для самолета Лаврова

Болгария, Черногория и Северная Македония закрыли воздушное пространство вокруг Сербии для пролета самолета главы МИД РФ Сергея Лаврову, тем самым перекрыв очередной канал связи. Так прокомментировала действия Балканских стран официальный представитель российского внешнеэкономического ведомства Мария Захарова в интервью итальянскому телеканалу La7.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию. Российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров. Страны — участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи», — подтвердила дипломат в эфире телеканала.

Захарова подчеркнула, что Россия не собирается устанавливать железный занавес. Она указала на эгоистичность стран Запада, которые считают себя центром мира. Официальный представитель МИД заявила, что у НАТО и ЕС нет никакого «морального права учить кого-то чему-то».

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что президенту Вучичу пришлось лично участвовать в решении логистического вопроса. Она подчеркнула, что в сложное время стоило бы выслушать Лаврова, а не строить препятствия для диалога.