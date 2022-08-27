Захарова отреагировала на заявление Госдепа США о Сербии

Россия никогда не забудет, что Косово — это территория Сербии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Позицию РФ дипломат озвучила в своем Telegram-канале.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар призвал сербов забыть, что Косово является частью Сербии. Он предложил считать обе территории частью Европы.

«Никогда», — написала Захарова, сопроводив публикацию изображением российского и сербского флагов.

Ситуация на границе Сербии и Косово обострилась в конце июля. Приштина решила с 1 августа ввести миграционные карты для сербов, проживающих в регионе, а также потребовала перерегистрировать номерные знаки автомобилей.

В ответ на это живущие в Косово сербы вышли на демонстрации. Благодаря усилиям ряда стран Приштина отложила введение новых мер до 1 сентября. Тем не менее, в Косово не меняют прозападный курс, надеясь получить финансовую поддержку.