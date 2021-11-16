Захарова отреагировала на слова главы украинского МИД об указе Путина по Донбассу

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что указ президента РФ Владимира Путина об оказании гуманитарной помощи Донбассу противоречит Минским соглашениям. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского дипломата. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

«На воре и шапка горит», — цитируют Захарову «Дни.ру».

По ее словам, именно украинские власти принимали законы, которые противоречат Минским соглашением. Она заметила, что киевское руководство не выполнило ничего из того, что должно было быть как по самому документу, так и по тем решениям, которые выработали в рамках «нормандского формата».