Захарова отреагировала на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес Владимира Путина. Она повторила слова главы ведомства Сергея Лаврова.

«Недавно Сергей Лавров уже давал оценку истерики грузинских журналисток, которая в данном случае более чем уместна: „Вы больные, девочки“», — отметила Захарова в разговоре с журналистами. Ее слова привело РИА «Новости».

Журналист Георгий Габуния, оскорбивший Владимира Путина в 2019 году, снова грубо выразился на русском языке в адрес российского президента в эфире грузинского телеканала «Мтавари архи».

22 июня в своей программе Post Factum журналист заявил, что Путин «разве что не сбросил» на Грузию атомную бомбу. Также Габуния сообщил, что верит в подготовку покушения на него по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Прошлым летом выходка журналиста вызвала осуждение представителей грузинских властей и общественности.