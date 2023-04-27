Власть 27 апреля 2023, 12:04 Захарова отметила рост аппетитов Украины в запросах получения вооружения от Запада Представитель МИД Захарова: аппетиты Украины в запросах получения вооружения растут «ВКонтакте»

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Аппетиты украинских властей в запросах вооружения продолжают стремительно расти. Такое заявление на брифинге сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

Она отметила, что итоги заседания контактной группы по содействию Украины в Рамштайне немало расстроили киевский режим. Захарова отметила, что замглавы МИД Украины Андрей Мельник недавно резко высказался на эту тему.

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«С нескрываемым раздражением заявил, что нынешнего объема военной помощи киевскому режиму недостаточно, нужно в 10 раз больше», — рассказала представительница МИД России.

Мельник подчеркнул, что партнеры должны выделить по 1% ВВП на военную помощь Украине.

«Аппетиты у киевского режима растут в геометрической прогрессии», — резюмировала Захарова.

По ее словам, Запад не скрывает, что делает все возможное для начала наступления ВСУ в ближайшее время. Западные страны участвуют в военном планировании и таким образом подтверждают свое участие в украинском конфликте, добавила она.