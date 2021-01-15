Захарова осудила Штаты за обвинение Кубы в «спонсировании террористов»

Дипломат сочла «одиозными» заявления США о том, что колумбийские повстанцы из «Армии национального освобождения» (ELN) получают на Кубе убежище. Последние, по словам Захаровой, прибыли на Кубу в рамках внутриколумбийских мирных переговоров, и это признают в Госдепе США.

«Когда Вашингтон обвиняет Гавану в „спонсировании террористов“, разве это не есть тот самый фейк, те самые фейковые новости, с которыми США коллективно как бы борются? Это же ложь, неправда, которой был предоставлен официальный государственный статус», — заметила Захарова.