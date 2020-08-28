Захарова опровергла информацию об обмене заключенными из США

По данным «Экспресс-газеты», она призвала не верить информации в СМИ, в которой утверждается, что ведутся переговоры по обмену американских граждан на россиян.

«Как ранее уже отмечалось представителями руководства МИД России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности», — заключила она.

Ранее Захарова заявила, что высказывания министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса по Белоруссии вызывают откровенное недоумение и только раскачивают ситуацию. По словам Линкявичюса, власть Белоруссии «борется со своим народом», а Александр Лукашенко является «бывшим президентом».

Захарова отметила, что подобные заявления нельзя не расценивать иначе как вмешательство во внутренние дела другого государства. Кроме того, представитель МИД РФ осудила Вильнюс за то, что они считают президента Белоруссии Александра Лукашенко нелигитимным.