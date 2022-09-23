«ООН — не золотая рыбка Запада». Захарова оценила идею о реформе организации | 360°

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«ООН — не золотая рыбка Запада». Захарова оценила идею о реформе организации

Захарова: ООН не золотая рыбка для Запада, а механизм поиска компромисса

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Реформа Совета безопасности ООН должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него страны-сателлиты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«ООН — это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов», — отметила она.

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По мнению Захаровой, в Совбезе ООН недостаточно представителей стран Африки и Азии. Если в него хочет войти Германия, то это европейское государство — не самостоятельный игрок, а прозападный, подчеркнула она. На территории ФРГ даже находится американская база, подытожила Захарова.

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Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Москву ее роли в Совбезе ООН. Организация принадлежит всем странам, а не только Западу, подчеркнул он.

Мария Захарова

ООН

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