Власть 23 сентября 2022, 00:26 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «ООН — не золотая рыбка Запада». Захарова оценила идею о реформе организации Захарова: ООН не золотая рыбка для Запада, а механизм поиска компромисса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реформа Совета безопасности ООН должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него страны-сателлиты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«ООН — это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов», — отметила она.

Реклама

По мнению Захаровой, в Совбезе ООН недостаточно представителей стран Африки и Азии. Если в него хочет войти Германия, то это европейское государство — не самостоятельный игрок, а прозападный, подчеркнула она. На территории ФРГ даже находится американская база, подытожила Захарова.

Реклама

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Москву ее роли в Совбезе ООН. Организация принадлежит всем странам, а не только Западу, подчеркнул он.

2 0 0 0 0 0