Она отметила, что можно только поражаться упорству Вашингтона, который всеми силами старается помешать завершению проекта.

«Враждебные действия в отношении участников строительства „Северного потока“, именно так их можно квалифицировать, подтверждают, что Соединенные Штаты Америки преследуют собственные энергетические интересы, всеми правдами и неправдами хотят закрепиться в Старом Свете в качестве основного „легитимного“, как они считают, поставщика», — заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что США не испытывают никакого неудобства или смущения, когда в открытую нарушают правила честной конкуренции.

На этой неделе Минфин США ввел санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», который занимался прокладкой труб «Северного потока — 2», а также против владельца судна компании КВТ-РУС.

«Фортуна» имела разрешение на проведение работ в водах Дании и Германии, которое действовало с 15 января.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сожалеет о том, что незаконные ограничения со стороны США в отношении «Северного потока — 2» растут с каждым днем. Он подчеркнул, что Россия следит за этой ситуацией и учитывает в работе по завершению строительства газопровода.

«Северный поток — 2» — это газопровод, состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против этого проекта активно выступают США, которые хотят поставлять в Европу собственный сжиженный газ. Кроме того, недовольна проектом Украина, которая потеряет деньги от транзита сырья через свою территорию.

Впервые Вашингтон объявил о начале действия санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода, в 2019 году, что привело к выходу из проекта швейцарской компании Allseas, которая отвечала за прокладку труб. В январе расширенные санкции внесли в проект оборонного бюджета, который несмотря на вето президента США, Сенат принял.