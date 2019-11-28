Захарова охарактеризовала действия Вашингтона в Сирии

«Подобные действия не поддаются логике, учитывая, что Вашингтон поднимает вопросы легитимности действий Дамаска», — заметила Захарова.

Она напомнила, что США выстраивают свою деятельность без привязи к международному праву, поэтому их действия следует расценивать как «международный правовой беспредел». Дипломат обратила внимание на сложную ситуацию, которая сохраняется на неподконтрольных Дамаску территориях Сирии. В частности, речь идет о регулярных обстрелах со стороны боевиков и их попытках захватить новые территории. По словам Захаровой, Россия выступает за восстановление единства и территориальной целостности САР.