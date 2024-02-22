Власть 22 февраля 2024, 16:02 Захарова одной фразой поставила на место Байдена после его слов о Путине Захарова напомнила Байдену о его сыне Хантере после оскорблений в адрес Путина Michael Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/globallookpress

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Президенту США Джо Байдену следует вспомнить о своем сыне Хантере, когда он будет в следующий раз резко высказываться о других. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она ответила Байдену на хамские слова о президенте Владимире Путине и напомнила ему о громких скандалах, связанных с Хантером Байденом.

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«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением „сумасшедший сукин сын“, пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — заключила Захарова.

Сын Байдена Хантер известен скандалами — западная пресса сообщала о том, что мужчина тратил огромные деньги на эскортниц, наркотики и порнографию.

Ранее американский президент во время выступления, посвященного вопросам климата и экологическому кризису, неожиданно раскритиковал Путина. Байден назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном», из-за которого якобы приходится беспокоиться о ядерном конфликте.