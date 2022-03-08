Захарова обвинила Запад в циничном отрицании активности неонацистов на Украине

«Чудовищный цинизм» Запада состоит в том, что, пытаясь опровергнуть тезис об активности неонацистов на Украине, он еще и посылает туда «добровольцев», отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своем Telegram-канале она прокомментировала сообщения немецкой прессы о том, что на стороне Украины могут воевать немецкие неонацисты.

«Либеральная и левая немецкая пресса в шоке: официальные власти ФРГ официально признали, что на стороне Украины „могут“ (представители немецких спецслужб были аккуратны) воевать граждане Германии. И не просто рядовые неравнодушные бюргеры. А самые настоящие неонацисты. Берлинская Tageszeitung и франкфуртская Rundshau цитируют официальное сообщение федерального МВД ФРГ: известны случаи публичных заявлений правых экстремистов о желании „воевать с русскими необольшевиками“ на Украине», — рассказала Захарова.

Особенно активна, по ее словам, неонацистская группировка «Третий путь». В Берлине, оказывается, давно знали о том, что «эти ультрафашисты поддерживали связи с добробатом „Азов“* и другими. У специалистов даже есть совместные фотографии украинских и немецких нацистов».

«И сейчас, пока на Украине идет спецоперация по денацификации, немецкие правые экстремисты выбрали себе такой лозунг: „В борьбе на Украине националисты — на передовой“. Непонятно, какие еще нужны доказательства не только присутствия, но и высокой активности неонацистов в Незалежной», — добавила представитель МИД.

Реакцию «официального Берлина» она назвала поразительно вялой. Пусть они и признали проблему, но тут же отметили, что количество «желающих поехать на Украину убивать русских» незначительно. Захарова предположила, что поэтому неонацисты ФРГ не слишком скрываются, и далее привела тезис о «чудовищном цинизме» Запада.

Ранее представитель МИД заявила, что отправление Западом наемников и военной техники на Украину спровоцирует «катастрофическое развитие ситуации в этой стране».

Также Захарова раскритиковала президента Франции Макрона, который высказался об отсутствии нацистов на Украине, напомнила «Газета.ru».

* «Азов» — экстремистское объединение, запрещенное в России.