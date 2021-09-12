Захарова обвинила Запад в «социальной педофилии»

Западные страны проводят эксперименты на детях, разрешая им с малых лет самим выбирать гендер. За такими «радужными перспективами раскрепощения» скрывается оправдание извращений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в статье для «Российской газеты».

Дипломат прочитала в Daily Mail Australia, что австралийском штате Новый Южный Уэльс детям с трехлетнего возраста хотят разрешить выбирать себе гендер. Ребенок сможет выбрать местоимение, как его называть — помимо «он» и «она», предлагается и бинарный вариант «они».

Захарова отметила, что это не инициатива каких-то местных властей, а мировая тенденция. Она указала, что в Дании хотят разрешить детям менять пол в документах с 10 лет. А в Шотландии учителям рекомендовали обращаться к детям в школах по имени и полу, какие они сами предпочтут. При этом в США в телеэфире в формате реалити-шоу показывают сериал о подростке-трансгендере.

«Подросткам не просто рекламируют, а упорно навязывают извращенное понимание пола и гендера», — указала Захарова.

Пресс-секретарь МИД назвала такие эксперименты Запада над детьми «прогрессирующей болезнью».

«На наших глазах зародилась и институализируется социальная педофилия. <…> Нам продают это как борьбу с гомофобией и лекарство от страданий, но это настоящая война с остатками личной свободы, порабощение человека с детства под дулом либеральной диктатуры», — написала она.

Захарова ранее объяснила, почему нельзя приравнивать блогеров к журналистам.