Захарова обвинила Запад в «аморальном» поведении в интернете

Запад ведет себя аморально, блокируя российский интернет-контент. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Они блокируют наши аккаунты, они блокируют документальные фильмы, блокируют каналы информационные, решают, что из канала „Крым 24“ можно смотреть, а что нельзя», — сказала она.

Захарова уточнила, что Запад своими действиями лишь ускорил то, на что Россия долгое время не решалась. Она пояснила, что речь идет о регулировании интернет-пространства. По словам Захаровой, РФ испытывала «какую-то неловкость» в отношении регулирования деятельности американских интернет-монополий.

Официальный представитель МИД уточнила, что Россия постоянно прислушивалась к тому, как те или иные действия будут восприняты, а также следила, не нарушат ли они некие принципы.

«Да не нарушим, потому что они уже давно разрушены этим самым коллективным Западом», — подчеркнула она.

Захарова подчеркнула, что сейчас готовится целый пакет законопроектов для защиты российских СМИ и аудитории от этого «бесконечного невозможного беспредела».