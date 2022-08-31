Захарова обвинила Украину в обстреле Запорожской АЭС оружием НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина активно использует оружие НАТО во время обстрелов Запорожской АЭС. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат отметила, что разрушение объектов электростанции может спровоцировать непредсказуемые последствия. Евросоюз это не беспокоит.

«Я понимаю, что сейчас Европейский союз занят важнейшей для себя темой — давать или не давать визы гражданам России, но у радиации нет паспортов, радиации не нужны визы для того, чтобы пересекать границы. Если что-то на Запорожской АЭС произойдет, то тут будет не до виз, не до паспортов и не до границ», — заявила она.

Захарова выразила надежду, что визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, который начнется в среду, исправит ситуацию и «поможет остановить зарвавшиеся власти Украины в их стремлении спровоцировать ядерную катастрофу».

Источник в ООН уточнил, что в миссию МАГАТЭ войдут представители Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии и Франции. Россию и Украину в состав не включили.